En el juicio por el asesinato de Mercedes, Luis 'el Vaca' y el sicario Raúl Romero, se declararon culpables. "Pero lo hicieron de una forma un poco inesperada", cuenta Sheila Bautista, hija de la víctima, a un reportero de Equipo de Investigación. De hecho, llegó a pensar que "tenían un acuerdo" porque, incluso, leyeron una carta de arrepentimiento.

Luis dijo: "Perdí totalmente la cabeza y no me lo perdono, he llorado muchas veces y no me reconozco ni a mí mismo". El sicario, por su parte, se excusó ante el tribunal alegando su adicción a las drogas, como puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia. "Yo me drogaba, me pinchaba. Yo fui consciente de lo que hice al mes de estar en prisión", manifestó.