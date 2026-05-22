Un adicto al fentanilo asegura que se paga la dosis inyectando a otros en el cuello: "Mucha gente tiene las venas reventadas"

En una de las zonas cero del fentanilo en Estados Unidos, Equipo de Investigación habla con varios adictos, que explican su caso, la forma en la que consiguen el dinero parar pagar los tres dólares que vale una dosis y si tienen miedo a una sobredosis.

En Estados Unidos, para muchos adictos las ONG son la única red de ayuda. Equipo de Investigación acompaña a David Carr, de Recovery Done Simple, una organización que, cada sábado, reparte comida, ropa y productos de higiene en las zonas más golpeadas por el fentanilo.

"Gente con la que crecimos, amigos nuestros… toda una generación ha muerto", afirma David, que creó esta asociación después de salir de prisión en 2017. Conoce bien esas calles porque él también fue adicto.

En la zona cero, se vive en estado de emergencia. Las sobredosis son algo habitual del día a día. El trabajo de la policía, señala David, "la mayor parte del tiempo es como mover ganado".

El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y mucho más letal. En la última década, ha matado a más de 450.000 personas en Estados Unidos.

El programa habla con varios consumidores de esta droga. Entre ellos, un hombre que asegura que consigue el dinero para su dosis inyectando fentanilo a otra gente en el cuello. "Mucha gente tiene las venas reventadas y no la pueden usar ellos mismos, y tienen miedo a engancharse en el cuello y pagan a la gente para hacer eso", cuenta un miembro de la asociación. David señala que una dosis solo cuesta tres dólares.

Jennifer, otra adicta, asegura que empezó a consumir fentanilo porque fue violada y no podía dormir. Tras cinco años consumiendo, explica que le han reanimado "tres veces". Ahora se prostituye para pagar su dosis.

Otra mujer explica que ha tenido "30 sobredosis" por el fentanilo, que empezó a consumir porque se lo prescribió su médico tras ser disparada dos veces.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.