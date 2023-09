En un momento dado de la investigación sobre la desaparición del empresario Juan Miguel Isla, Antonio Caba y su presunto cómplice, Gaspar Rivera, comenzaron a ponerse nerviosos. Es entonces cuando este último llama al corredor de fincas para reunirse con él urgentemente.

De camino a la reunión, un micrófono oculto por los investigadores en el coche de Caba, le graba hablando solo, tremendamente enfadado por la llamada de Gaspar. "Qué cojones me llamas, con la que hay y coge y me llama y me dice que vaya urgente. Que tengo el teléfono intervenido, muchacho", se le escucha quejarse, en un soliloquio en el que llega a lamentar que "ahora ya no hay escapatoria"

"Te has metido a toda la Guardia Civil con esto que has hecho. Te acabas de echar el delito encima, ¿eres tonto o te falta un agua? Te falta un agua, lo que has hecho no tiene nombre", continúa Caba. "Eres tonto y medio, ahora ya, prepárate. Pegarte un tiro. Eres el tonto del pueblo, eres más tonto que un botijo", insiste.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.