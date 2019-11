El presentador de Enviado Especial pregunta a la madre del pequeño cómo ha reaccionado su empresa al conocer su embarazo y ella asegura que no ha tenido ningún problema, de hecho afirma que "para la empresa es un regalo y así te lo hacen sentir".

No solo la empresa no pone impedimentos si no que el estado ofrece políticas activas para fomentar el nacimiento de niños, fundamental por otro lado para mantener el estado del bienestar.

Entre las medidas estatales destacan los permisos de paternidad para ambos progenitores hasta un total de 12 meses, de manera que el cuidado del bebé está cubierto durante el primer año de vida. Además, los padres reciben una ayuda cada tres meses de alrededor de 600 euros hasta que el niño cumple 18 años. También es gratuito el transporte público hasta los 15, y tampoco se paga la educación, incluida la universidad.