Enviado Especial entra en un jobcenter, el lugar para ayudar a los desempleados a buscar trabajo y que depende de los ayuntamientos. Allí conoce a la filóloga Sofie Billerbeck de 25 años que está a punto de terminar unas prácticas y busca trabajo.

El asesor de jobcenter Martin Kjaer asegura que "la mayoría de los candidatos con máster o grados universitario encuentra trabajo en seis meses". Durante el tiempo que están sin trabajar, los desempleados cobran una prestación.

Cómo funciona la prestación de desempleo

"El A-Kasse es un seguro privado, es una compañía que asegura a todo el mundo. Lo pagamos cada mes de manera que si te quedas en paro recibes una prestación mensual. Así puedes centrarte en buscar trabajo sin miedo a quedarte sin casa", explica Kjaer.

La prestación tiene una duración de dos años y, por ejemplo Sofie cobra "unos 1.300-1.400 euros de prestación de desempleo tras haber pagado 134 cada tres meses del seguro privado". El asesor del jobcenter aclara que hay diferentes tipos de seguro A-Kasse en función de la formación del trabajador.

"En Dinamarca cada tres años mucha gente cambia de trabajo, con este sistema puedes decir no me siento cómodo en este trabajo y lo dejo porque sé que he pagado un seguro y tengo dos años por delante para encontrar el empleo ideal", explica Martin.