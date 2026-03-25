Rufián carga contra el "'malmenorismo'" del PSOE por un decreto anticrisis "rácano": "Les cuesta mucho hacer cosas que son muy sencillitas"

¿Por qué es importante? El portavoz de ERC ha afirmado que cree "que frente al fascismo el 'malmenorismo es lo menos que se puede hacer", aunque ha agregado que "sí es cierto que tenemos la fuerza que tenemos".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufíán, ha afirmado que el decreto anticrisis planteado por el Gobierno, "como casi todo, se queda corto de rácano". "No interviene en el mercado, que sería lo interesante", ha apuntado sobre la medida para tratar de frenar la crisis económica derivada de la guerra de Irán que este jueves se votará en el Congreso y que se prevé que salga adelante tras confirmar Junts su apoyo.

Así, Rufián ha remarcado que lo importante es que "la repercusión de lo que está pasando no acabe recayendo en los salarios de la gente, sino en los beneficios empresariales". Así, ha puesto de ejemplo que "debería haber bajado la gasolina, por ejemplo, 30 céntimas y solo lo ha hecho 15". "El problema es que si tú no erradicas, o al menos desincentivas, la especulación tienes un problema", ha destacado el portavoz de ERC en el especial 'El Objetivo: Pánico energético'.

Sobre si mejora la vida de la gente que lo está pasando mal por culpa de la guerra, ha señalado que "estamos frente al 'malmenorismo' que siempre nos plantea el PSOE". "Yo creo que frente al fascismo el 'malmenorismo es lo menos que se puede hacer, pero sí es cierto que tenemos la fuerza que tenemos, y que al PSOE le cuesta mucho hacer cosas que son muy sencillitas", ha agregado Rufián.

"El hecho de que la mitad del Gobierno se tuviera que plantar en un Consejo de Ministros yo le he comentado al presidente que no es salseo, es un drama", ha asegurado sobre el plantón de la semana pasada por parte de los ministros de Sumar para incluir medidas que combatan la crisis de vivienda en los decretos anticrisis.

Tras esto, ha remarcado que cree "que hay dos tipos de izquierda en este país o, en definitiva, dos tipos de gente en este país". "La primera es aquellos o aquellas que queremos que al presidente le vaya bien, o al Gobierno le vaya bien. Y los otros que esperan que le vaya muy mal", ha explicado. "Yo soy de los primeros", ha afirmado antes de asegurar que ERC va a votar que sí.

Ante la pregunta de Ana Pastor de si la bajada de impuestos es de izquierdas o de derechas, Rufián ha señalado que no le parece mal, pero sí "insuficiente". "Si tú bajas impuestos sin intervenir el mercado, te quedas corto, porque abres la puerta a que el dueño del negocio especule", y ha señalado que lo hay que hacer es "topar". "¿Me parece bien? No del todo ¿Me parece suficiente? No del todo. Pero mi responsabilidad es intentar aprobar aunque sea lo mínimo que se haya hecho, porque si no es entregar a la gente a un mercado absolutamente salvaje", ha añadido.

Rufián ha dejado claro que no comparte muchas medidas del Gobierno por parecerle insuficientes y ha afirmado que cree "que actualmente Sánchez tiene el discurso más de izquierda de un presidente del PSOE, pero luego sus actos le contradicen". A pesar de esto, ha agregado: "¿Qué hago? ¿Gobierno con Feijóo y con Abascal?". Tras lo que ha asegurado que no va "a facilitar por activa ni por pasiva que gobierne la derecha ni la ultraderecha". Y ha insistido en que "frente al fascismo, sí, 'malmenorismo'".

"Hemos fracasado con la vivienda"

Sobre la vivienda, Rufián ha asegurado sin medias tintas que "la izquierda ha fracaso". "Hemos fracasado con la vivienda, la ley de la Vivienda ha fracasado", ha remarcado, porque, según ha agregado, la ley "se queda corta". "En un país en el que se necesitan 60 años para pagar un piso y el 70% del suelo se dedica a la vivienda, has fracasado".

El motivo, ha esgrimido, es que "no se batalla en contra de lo que realmente afecta, o es el responsable, que es la especulación". "Me parece una 'marcianada' que la izquierda salga diciendo, y me incluyo, 'no, no, no va todo tan mal'", ha expresado.

Así, ha señalado que cuando Vox cambia a Ortega Smith por Carlos Quero, que es un tipo con un pendiente que parece que te habla de la España de los toldos verdes, que en realidad es hablar de franquismo, como si en el franquismo, los infrapisos y lo que pasara en esos pisos fuera maravilloso, es porque ha entendido que la vivienda es lo que decantará la balanza y no es una frase hecha", ha explicado. Y ha sentenciado: "Si no hay vivienda no habrá izquierda que valga".

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