Villalobos: "Montoro se equivoca al hablar de salarios porque utiliza un dato sectorial"

Celia Villalobos termina reconociendo que Montoro se equivoca con su afirmación. "El ministro, en una pregunta de dos minutos utiliza un dato muy sectorial. Se equivoca, claro que se equivoca. Se equivoca por utilizar un dato sectorial y no un dato general".

"El ministro habla sectorialmente y tenía que haber utilizado un dato general. El dato general de la bajada, que aparecía en los periódicos del 3%, era de una fundación dependiendo de la universidad. El INE habla de costes laborales y efectivamente estos costes en España han bajado".

Ana Pastor pregunta a su interlocutora si no le parece una insensibilidad agarrarse a un rato y retorcerlo para hablar sobre la bajada de sueldos. "A mí me parece terriblemente injusto que se hable así de a un gran ministro de Hacienda, que lo fue en su momento y lo vuelve a ser, que está sacando a España de la crisis, que está tomando medidas que no les gusta", sentencia Villalobos.