Ana Pastor, sobre las detenciones del ICE: "En EEUU se empieza a hablar de desaparecidos, se me encoge el alma de pronunciar esa palabra"

Desde Minneapolis, Ana Pastor conduce un nuevo especial de El Objetivo titulado "Tras los pasos de los matones de Trump", en el que realiza un seguimiento exhaustivo de la tensión creciente en el estado de Minnesota y en todo el país a raíz de las agresivas políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.

En Al Rojo Vivo, Pastor ha relatado uno de los episodios más duros vividos estos días sobre el terreno: la detención de Marisol, madre de Yoselyn, por agentes del ICE. "Patrullábamos con los voluntarios cuando Maira, la coordinadora, recibió una llamada. Era Marisol, llorando, con el ICE delante, pidiendo que, más allá de su detención, buscáramos a su hija porque había salido corriendo", ha explicado.

A partir de ese momento comenzó una carrera contrarreloj. Pastor, junto a la coordinadora del voluntariado, salieron en busca de la niña. "Empezamos a buscar a Yoselyn, una niña que había salido de su casa con 16 grados bajo cero, corriendo, con una carpeta azul en la mano. Finalmente conseguimos encontrarla: estaba escondida en otra vivienda y tuvimos que llevarla a un lugar seguro", ha relatado.

La niña de 11 años, rota y desamparada, apenas podía contener el llanto. "Mi mamá es la única que me entiende", repetía. Contó además que no había llegado ni a comer ese día. "Mi mamá estaba apurada, quería encontrar trabajo rápido para poder comprar comida porque casi no teníamos dinero. Por eso dijo que no me llevaría, porque era muy peligroso", explicaba Yoselyn a las cámaras de El Objetivo.

Antonio García Ferreras le ha preguntado entonces a Pastor si Yoselyn sabía dónde estaba su madre y si había sido liberada. Pero la respuesta de Pastor fue que incertidumbre sobre el paradero de Marisol sigue abierta: "En Estados Unidos ya se empieza a hablar de desaparecidos. A mí se me encoge el alma solo de pronunciar esa palabra en un país como este".

Lo único que se sabe, ha explicado, es que Marisol logró hacer una llamada esa misma noche. "Yoselyn nos ha contado que cree que su madre está en el centro de detención. Por eso nos dirigimos ahora al edificio de Whitfield. Aquí los latinos entran, pero muchos no salen. A esta hora todavía no sabemos dónde está Marisol, mientras los voluntarios siguen intentando localizarla".

Pastor ha subrayado además una petición explícita que están recibiendo desde el propio terreno: "Nos piden a la prensa internacional que mostremos a Yoselyn como mostramos a Liam. Que se cuente lo que está pasando aquí". Y ha concluido: "Yoselyn ha conseguido escapar y ha sido rescatada, pero hay muchísimos niños que están siendo detenidos y trasladados a ese edificio que aquí ya llaman el de los desaparecidos".

