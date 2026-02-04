Ana Pastor relata el terrible arresto de la madre de Yoselyn a manos de los matones de Trump: "El ICE pidió llevar a la niña"

La periodista Ana Pastor relata en este vídeo el horror y la desesperación de Marisol, la madre de la pequeña Yoselyn, que fue arrestada por el ICE de Trump. También confiesa Pastor, y así lo muestra en este vídeo, cómo a pesar del horror, la comunidad latina no está sola en esto.

Marisol, la madre de la pequeña Yoselyn, de solo 11 años, fue detenida por el ICE de Donald Trump cuando salía de su casa para buscar trabajo. Ana Pastor y El Objetivo fueron testigos del momento en que la activista Mayra Guevara recibía la llamada desesperada de Marisol cuando se la llevaban, avisando de que la pequeña Yoselyn se quedaba sola.

En esa llamada, cuenta Pastor, Marisol no solo le dice a Mayra que le han arrestado, sino que busquen a su hija, que había salido corriendo. Desde ese mismo momento, comenzaron a buscar a la pequeña: "Estaba escondida en otra vivienda y tuvimos que llevarla a un lugar seguro". A esta hora, admite la periodista, "todavía no sabemos dónde está Marisol, los voluntarios siguen intentando localizarla".

"En Estados Unidos ya se empieza a hablar de desaparecidos. A mí se me encoge el alma solo de pronunciar esa palabra en un país como este", confiesa Pastor, señalando que lo único que se sabe es que Marisol logró hacer una llamada esa misma noche y que la pequeña cree que su madre se encuentra en el centro de detención.

En directo desde la que es ya la ciudad del horror por culpa de las brutales redadas del ICE, Minneapolis, Pastor explica que el momento de la llamada fue grabado por la Sexta y que podemos verlo durante el especial 'El Objetivo. Tras los pasos de los matones de Trump', que se emite esta noche, a partir de las 23:00 horas, después de El Intermedio de El Gran Wyoming.

"Fuimos testigos de cómo el ICE le pide a Mayra (que estábamos dentro del coche con ella patrullando) que llevara a la niña y, además, la engaña: le dicen que la van a sacar y te digo que, hasta ahora, no lo han hecho", confiesa la periodista.

No obstante, y pese al horror que está viviendo la comunidad latina, no están solos: "Hay mucha gente blanca que está con ellos y que se rompe de dolor pensando en lo que se está convirtiendo su país", asegura Pastor, dando paso a un bonito testimonio de un ciudadano estadounidense.

"Es emocionante ver cómo este hombre se rompe cuando te cuenta lo que están viviendo y cómo lo están viviendo", confiesa Pastor. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.