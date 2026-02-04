Sale a la luz una nueva muerte a manos del ICE: un hombre de 43 años fue tiroteado en Los Ángeles mientras celebraba el Año Nuevo

Los detalles Keith Porter Jr., de 43 años y padre de dos hijos, fue asesinado a tiros en Nochevieja mientras regresaba a su casa por un agente de ICE que se encontraba fuera de servicio.

Los crímenes de Renee Good y Alex Pretti a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)de Estados Unidos ha estremecido al mundo. Sin embargo, ahora sabemos que Good y Pretti no han sido las dos únicas víctimas de la última ola de represión de las fuerzas antimigrantes de Donald Trump.

Keith Porter Jr., de 43 años y padre de dos hijos, fue asesinado a tiros por un agente de ICE en Nochevieja mientras regresaba a su casa, en Los Ángeles. Un agente del ICE acabó con su vida mientras estaba fuera de servicio. El portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró tras el incidente que Porter había disparado al aire, motivo que alegó el agente para abatirle.

Sin embargo, más de un mes después, la muerte de Keith Porter sigue sin aclararse. De hecho, ni siquiera hay imágenes del tiroteo, algo muy poco frecuente en este tipo de sucesos en EEUU. La familia de la víctima asegura que Porter no amenazaba a nadie y simplemente estaba celebrando el Año Nuevo en la calle.

Por su parte, Jamal Tooson, el abogado de Los Ángeles que representa a la familia de Porter en esta causa, ha declarado que las acciones de Porter posiblemente justificaron un arresto o una citación del Departamento de Policía de Los Ángeles, pero el agente del ICE, que no estaba a cargo de las tareas policiales locales, decidió arbitrariamente acabar con su vida.

Al salir a la luz este caso, centenares de activistas, representantes políticos progresistas y personajes públicos se han movilizado denunciando la creciente violencia del ICE y su preocupación ante las redadas injustificadas que la policía migratoria de Trump está efectuando en las últimas semanas. Además, denuncian que el asesinato de Keith Porter no ha recibido una atención similar a los dos crímenes acontecidos en Minneapolis y piden que la memoria de este hombre de 43 años se honre al mismo nivel que la de Renee Good y Alex Pretti.

