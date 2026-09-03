Marina Valdés habla con Sonia, la mujer que la protegió en la manifestación de Ceuta: "Estamos en contra de todo tipo de ataques a la prensa"

Marina Valdés conversa en Más Vale Tarde con Sonia, una de las vecinas de Ceuta que le protegió de un grupo de exaltados en la manifestación de ayer: "Es intolerable que pasen estas cosas", afirma.

Mientras informaba de la manifestación de ayer en Ceuta, Marina Valdés tuvo que soportar el acoso de algunos exaltados que intentaban impedirle que hiciera su trabajo.

Sin embargo, también hubo vecinos ceutíes que se unieron para defender y proteger a la periodista de laSexta, formando con sus manos una especie de improvisado cordón de seguridad.

Esta tarde Marina Valdés habla con una de estas personas, Sonia, que explica que al ver que había un grupo de "cuatro que habían perdido un poco los papeles" que intentaba entorpecer el trabajo del cámara de laSexta, decidieron ayudar.

"Estamos en contra de todo tipo de ataques a la prensa, sea de la cadena que sea", comenta Sonia, que considera "intolerable que pasen estas cosas".

Pasados los momentos de tensión, Sonia, que reconoce ser "un poco madre", se acercó a los exaltados para darles "un tironcillo de orejas": "Les dijimos que no era normal lo que habían hecho, porque vosotros estabais haciendo vuestro trabajo", apunta.

Increpada en redes por ayudar a la prensa

Además de proteger a los periodistas, Sonia también ha prestado soporte a nuestro cámara, al que en momentos donde el calor aprieta, le ha refrescado con su abanico. "Vimos que lo estaba fatal y sufriendo, y con el abanico le dimos un poco de aire".

Por haber ayudado a los periodistas de laSexta, Sonia ha recibido comentarios negativos: "Se ha implantado en este país una manera de juzgar a las personas por un acto que ven, que me parece que cada vez vamos más para atrás", señala.

Tras haber hablado con algunas de esas personas que acosan a los reporteros, asegura que "se ha creado una psicosis entre la gente de que laSexta es una cadena afín al Gobierno y no cubre la noticia de manera imparcial". Sin embargo, ella considera que esas personas quizá "se quedan simplemente con lo que escuchan y lo generalizan y no son capaces de buscar la información y confrontarla".

Como ceutí, agradece a todas las ciudades y pueblos que salieron a la calle en apoyo a Ceuta: "Nos llegó vuestro cariño y vuestro amor y no sabéis lo que significa para nosotros". También señala que esos ánimos se les han caído con la comparecencia de hoy de Sánchez, que según ella, "vive en un mundo paralelo".

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