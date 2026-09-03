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Crisis migratoria en Ceuta

Informar entre gritos, insultos y zarandeos: los periodistas sufren ataques en las manifestaciones por la crisis de Ceuta

Los detalles Llevamos demasiados días, semanas, viendo que cualquier periodista que esté en la calle, con un micrófono, puede recibir insultos, empujones y amenazas. Sólo por llevar un micrófono de un canal que no gusta. Una de las bases de nuestra democracia es la libertad de prensa. Poder informar, contarles lo que está pasando. Lo que estamos viendo es inaceptable y muy peligroso.

Ataques a los periodistas en la manifestación ante el Congreso en Madrid
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Los periodistas nunca deben ser los protagonistas de la noticia. Pero llevamos mucho tiempo, ahora también con la crisis migratoria en Ceuta, viendo cómo reporteros y periodistas sufren ataques mientras hacen su trabajo. Solo por llevar un micrófono de un canal con el que los agresores no están de acuerdo. Solo por contar la realidad, por informar.

Sucedía de nuevo este miércoles en la manifestación ante el Congreso de los Diputados. Gritos de "rojos, asquerosos", "fuera, fuera", "hijos de puta", son algunos de los momentos que han vivido periodistas de laSexta en pleno directo. También han recibido empujones y han sido escupidos.

Unas amenazas y agresiones que se han extendido también a compañeros de TVE con momentos muy tensos en los que manifestantes ultras les han arrancado el micrófono de las manos en varias ocasiones y les han empujado e insultado.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha querido agradecer la labor "de los medios de comunicación hostigados". "Todo el respeto a quienes legítima y pacíficamente protestan por la causa que consideren. La violencia nunca es el camino y, quienes a diario la azuzan, son también responsables", ha defendido.

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