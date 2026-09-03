Fernando Berlín afirma que la posición del PP sobre Ceuta "es muy difícil de sostener": "Se niegan a acoger a menores y piden máxima solidaridad"

El periodista ha señalado que ver cambiar el discurso al PP le produce "muchísima desazón": "Primero parecía que era la mala gestión de Pedro Sánchez en los primeros días, ahora parece que el problema es que oculte que está Marruecos detrás". "Siempre hay un problema", ha remarcado.

El periodista Fernando Berlín ha destacado en El Objetivo la posición del PP en la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. Así, ha destacado que le parece "muy difícil de sostener", ya que se está "exigiendo saltarse la ley".

Berlín ha afirmado que le parece "muy descorazonador ver el debate en el Congreso de los Diputados o algunas intervenciones que estamos viendo en los medios de comunicación porque da la impresión de que vivimos en una permanente campaña electoral en este país". "Pero ahora más que nunca estamos cerca de unas elecciones y, por lo tanto, uno entiende el grado de exageración, de hipérbole que se está manejando en el debate público".

En ese momento ha sostenido que, "la posición del PP es muy difícil de sostener, porque se están negando a acoger a los menores, a la vez están exigiendo la respuesta más solidaria e inmediata para con Ceuta, que ellos no están dando".

Por otra parte, ha dicho que "se está exigiendo saltarse la ley". "La legislación internacional es clara: las devoluciones se tienen que hacer en forma. De hecho, fue inhabilitada una vicepresidenta por no hacerlo, por hacer las devoluciones en caliente", ha apuntado.

Además, ha señalado que ver cambiar el discurso al PP le produce "muchísima desazón": "Primero parecía que era la mala gestión de Pedro Sánchez en los primeros días, ahora parece que el problema es que oculte que está Marruecos detrás".

"Siempre hay un problema, pero si de verdad estamos siendo objeto de un proceso de desestabilización regional con la utilización de las redes sociales y apoyado por Israel, que el PP no muestre la suficiente responsabilidad para entender que esto es un problema de Estado, de país, que si estamos siendo objeto de un ataque con influencia de terceros países, lo mínimo que tenía que estar haciendo es sentarse a remar en la misma dirección", ha zanjado.

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