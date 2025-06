José María Olmo, tras el ingreso en prisión de Cerdán: "La causa judicial también va a ir apuntando hacia Pedro Sánchez"

"Santos Cerdán es el primero que entra en prisión, pero a lo mejor no es el último", afirma José María Olmo, jefe de Investigación de 'El Confidencial', que valora el giro en la causa tras la declaración del exsecretario de Organización del PSOE.

"Esto no es el final, es el comienzo"

El Objetivo conecta con José María Olmo, jefe de Investigación de 'El Confidencial', que explica que le ha sorprendido la entrada de Santos Cerdán en prisión después de declarar ante el juez del Tribunal Supremo.

El periodista apunta que las medidas tomadas hasta ahora en esta causa habían sido "bastante moderadas", si bien en las últimas semanas y horas se ha visto a algunos investigados "intentar tomarle el pelo al juez para ser los últimos en declarar".

En su opinión, Cerdán "se ha equivocado" hoy, pues "se pensaba que estaba en ese mitin del Congreso Federal del PSOE en Sevilla y ha intentado contarle al juez y al fiscal lo mismo que llevaba mucho tiempo escuchando a Sánchez y no ha funcionado".

Olmo apunta que su sensación es que la investigación va a durar años y que "solo conocemos una pequeña parte de cómo funcionaba esta trama". "Me resulta difícil de creer que Santos Cerdán era el máximo responsable de esta trama", opina el periodista, para el que el exsecretario de Organización del PSOE no tendría la capacidad de influir en el Ministerio de Transportes: "Para eso hacía falta otra gente", afirma.

Por ello, sostiene que "esto no es el final, es más bien el comienzo" y que Cerdán es el primero en entrar en prisión, pero "a lo mejor no es el último". El punto de inflexión, según él, habría sido la "lisérgica" declaración de Cerdán, pues señala que "decirle a la cara a un juez que están prevaricando no es la mejor idea".

Durante su declaración también se han mencionado cinco proyectos con Acciona que, según Cerdán, habrían sido muy importantes para los intereses electorales del PSOE, lo que para Olmo es "una vinculación clara entre la trama corrupta y los objetivos políticos del PSOE", algo que, según Olmo, "se parece mucho al caso de los ERE".

De este modo, el jefe de Investigación de 'El Confidencial' considera que "más allá de la responsabilidad política, la causa judicial también va a ir apuntando hacia Pedro Sánchez".