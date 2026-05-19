Joaquim Bosch, ante la imputación de Zapatero, recuerda: "Los elementos indiciarios que sirven para la imputación no siempre son necesarios para abrir un juicio"

El magistrado Joaquim Bosch explica jurídicamente la imputación por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra' del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El magistrado Joaquim Bosch, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) analiza jurídicamente la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'

En primer lugar, señala que "es importante recordar que en un Estado de Derecho los elementos indiciarios que sirven para una imputación no siempre son suficientes para que se abra un juicio. De hecho, a veces se archiva antes del juicio. Y los elementos que sirven para abrir un juicio no siempre son suficientes para que haya una condena".

Es decir, que estamos todavía en un estado muy embrionario de la instrucción", tanto es así que "todavía ni se ha producido la declaración del investigado. Hay muchas incógnitas todavía que deben ser despejadas y que posiblemente se pondrán sobre la mesa el día de la declaración como imputado de Zapatero".

Igualmente, Bosch explica que, tal como se ha apuntado, esta imputación no viene solo de una acusación popular, "sino que hay acciones de la Fiscalía Anticorrupción que son muy previas, hay una investigación de la UDEF, que es un cuerpo especializado de la Policía, y una resolución judicial que consideran que en ese rescate de Plus Ultra hay indicios serios de cierta cantidad de que el dinero de rescate se derivó a actividades no solo indebidas, sino presuntamente delictivas, y en ellas intervino una empresa, Análisis relevantes, que estaría vinculada a Zapatero a través de su titular".

A partir de esos datos y de los pagos de esta empresa a Zapatero y de otros elementos probatorios y de movimientos económicos por todo el mundo, añade el magistrado, "el juez instructor considera que pueda haber indicios precisamente de blanqueo de capitales y especialmente de tráfico de influencias, entre otros delitos". Por tanto, "hay argumentos que son jurídicos, más allá de que pueda haber una campaña política a Zapatero, que es una cuestión que está en otro ámbito".

Y todo ello es lo que va a tener que contestar Zapatero en su declaración: "Y estoy convencido de que Zapatero, en esas manifestaciones que ha investigado, desvirtúa todo lo que ahora se está diciendo, la causa se archivará y si no puede desvirtuarlo, tendrá que continuar adelante", explica Bosch.

Ante la pregunta de qué psaría si podría desmontar el expresidente del Gobierno todas estas acusaciones, el magistrado sostiene que "hay muchos elementos que le permitirían un margen de defensa".

Por ejemplo, según Bosch, "lo que sospecha la investigación es que Zapatero cobraba de esta empresa, a través de una serie de informes de consultoría. Y es conocido que Zapatero emite dictámenes en materia de geopolítica global en materia de comercio internacional y eso es absolutamente legítimo y plenamente legal".

Y esos informes van a ser analizados, "y será muy diferente que no tengan el valor económico que se le atribuye por esos cobros, que son de cantidades bastante relevantes. Y en este caso sería un elemento que no solo no podía perjudicar a Zapatero, sino al contrario: si queda claramente acreditado que esos informes tienen relevancia y solvencia suficiente para el dinero que se ha cobrado, esto justificaría que se ha recibido un dinero de manera legítima", expone Bosch.

Igualmente ocurre toda esa relación de movimientos económicos que se han hecho públicos en diversos países del mundo: "Si hay una justificación suficiente de por qué existe esa articulación económica de sus sociedades, ocurriría lo mismo. Eso desvirtuaría los posibles indicios".

Por tanto, "debemos esperar varias cosas", asegura. Por un lado, "el resultado de los registros puede ser muy importante" y, por otro, "los datos, los documentos y los elementos contrarios a lo que se ha dicho que pueda aportar Zapatero en su declaración", concluye el magistrado.

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En el vídeo podemos ver completa la entrevista del magistrado Joaquim Boshc.