Juan Lobato pide "reconfigurar el PSOE" tras la imputación de Zapatero: "Hay que centrar la estrategia en los alcaldes y alcaldesas"

Tras la imputación de Zapatero y las elecciones andaluzas, Juan Lobato explica cuál debe ser la estrategia del PSOE: "Deben ser sus elecciones municipales, que es lo que representa lo más importante para el PSOE".

Ana Pastor pregunta a Juan Lobato tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero la estrategia a seguir por el PSOE. El exsecretario socialista en la Comunidad de Madrid explica en el vídeo que "hay dos vías". Por un lado, "un proceso judicial que tendrá su fase y sus hitos, que irán generando actualidad política ya que los mismos registros de hoy no sabemos qué consecuencias van a tener". "Todo eso va a tener impacto en la comunicación, en el debate político del día a día", señala Lobato, que destaca que, "más allá de eso el PSOE debe parar".

"El PSOE está en un momento en el que tiene que parar y, serenamente, reflexionar y analizar", señala Lobato, que recuerda que "la situación política es muy compleja". Tanto por lo vivido con Zapatero, que "es un shock también emocional", pero "también por la situación política general" teniendo en cuenta "los resultados electorales que vienen". Por eso, Lobato destaca que "la perspectiva del hito más importante para el PSOE" deben ser "sus elecciones municipales, que es lo que representa lo más importante para el PSOE, sus alcaldes y alcaldesas".

"Creo que con un año de perspectiva por delante de un ciclo político clave, hay que parar y ver qué decisiones se toman y cómo se articula la posición política", afirma el exsecretario socialista en la Comunidad de Madrid, que insiste en que "hay que reconfigurar, no el Gobierno sino el partido". "El partido tiene que analizar cuál es el bien mayor a proteger y el bien mayor a proteger en el ciclo político electoral que viene, a mi juicio, tiene que ser la capacidad del PSOE de capitalizar en todo el territorio y esos son sus concejales", insiste Lobato, que destaca que "el PSOE tiene una banderita en cada pueblo y eso es lo que le ha dado fortaleza durante 150 años": "La gente que, sin cobrar ni un duro, por cierto, se deja la piel años y años para defender que sus vecinos tengan bien los parques y escuchen y entiendan que está pensando la gente".

"Por eso, el PSOE ha tenido históricamente esa capacidad de entender cómo España es tan diversa y cómo adaptarse a cada territorio y a cada momento", señala Lobato, que concluye: "Si ese es el bien máximo a proteger, hay que centrar políticamente la estrategia en hacer lo mejor posible para los alcaldes y alcaldesas".

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