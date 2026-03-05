La politóloga iraní Nazanin Armanian tilda de "catástrofe total" la situación en Irán: "No sabemos cuántos miles han muerto"

En El Objetivo, ha afirmado que "ni a Irán ni a Israel ni a EEUU les interesa decir las cifras de cadáveres" y vaticina el fin del régimen: "Es el final de la República Islámica".

Nazanin Armanian, politóloga y escritora iraní, ha estado en El Objetivo para hablar de los ataques de EEUU y de Israel al país persa y de cómo están afectando al régimen de Irán. "Es una catástrofe total", ha dicho.

"No conocemos aún las dimensiones de lo que ha pasado. No sabemos cuántos miles han muerto porque están bajo los escombros. Ni a Irán ni a Israel ni a EEUU les interesa decir las cifras de cadáveres", ha expuesto.

La politóloga, en ese sentido, expresa que "aún no ha empezado lo real" y da por finiquitado al régimen iraní: "Es el final de la República Islámica y también del proyecto del islamismo que comenzó en Irán y se expandió. Ahora todo ha terminado".

"El terrorismo islámico no existía, más allá de la palabrería de borrar a Israel nunca hicieron nada. Ni el régimen de Irán mató a un solo israelí ni Israel mató a un solo ayatolá en 46 años", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.