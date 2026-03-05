El Objetivo vive en directo las alarmas antiaéreas de Tel Aviv que obliga a los israelíes a bajar a los refugios

Estas alertas advierten de la llegada de misiles balísticos en una nueva noche de bombardeos tras cinco días de guerra después de que el pasado sábado EEUU e Israel lanzaran una operación militar contra Irán.

El Objetivo ha vivido la noche de este miércoles en directo las alarmas antiaéreas que han sonado en Tel Aviv que obliga a los israelíes a bajar a los refugios más cercanos porque advierten de la llegada de misiles balísticos en el marco de la guerra contra Irán.

La recepción del hotel, cerca del paseo marítimo, ha quedado completamente vacía, como se ha mostrado en las imágenes sobre estas línes en el especial de El Objetivo, ya que todos han bajado al refugio.

Tanto Irán como Israel han lanzado la madrugada de este jueves una oleada de ataques en la escalada bélica en Oriente Medio tras cinco días de guerra después de que el pasado sábado EEUU e Israel lanzaran una operación militar contra Irán.

Durante la noche, además, Irán ha atacado con un dron un centro de datos de Amazon en Bahrein. Además, según la CNN, habrían estado muy cerca de alcanzar la base militar de EEUU en Doha.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.