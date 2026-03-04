Carlos Cuerpo rebaja la amenaza de Trump a unas "declaraciones": "No hay ninguna medida sobre la mesa contra España"

¿Qué ha dicho? El ministro de Economía lanza un mensaje de "unidad a nivel europeo" y apuesta por mejorar las relaciones con Estados Unidos. "Hay muchísimos intereses cruzados y eso hay que protegerlo", defiende Cuerpo en Al Rojo Vivo.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, minimiza las amenazas de Donald Trump, calificándolas de simples "declaraciones". En Al Rojo Vivo, afirma que actualmente "no hay ninguna medida sobre la mesa" contra España y aboga por mejorar las relaciones comerciales con Estados Unidos, un país con el que compartimos "muchísimos intereses cruzados". Cuerpo destaca la importancia del marco jurídico estadounidense y la necesidad de seguir colaborando. Estados Unidos es un socio clave para España, siendo un importante cliente e inversor. El ministro subraya la relevancia de la Unión Europea para proteger estos lazos y lanza un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos, instando a seguir trabajando hacia el futuro. Aunque no ha hablado con la administración estadounidense, sí ha recibido apoyo de la Comisión Europea. Cuerpo enfatiza la importancia de un mensaje positivo para que las empresas planifiquen a largo plazo.

Cuerpo explica en laSexta que el marco jurídico y las decisiones que tome la Administración Trump le corresponden "exclusivamente a ellos", mientras que España aboga por "seguir colaborando, trabajando y avanzando en esa integración de relaciones comerciales con Estados Unidos".

"Estados Unidos es el sexto cliente, el quinto origen de nuestros productos, el primer inversor y el primer destino de inversión como país individualizado. Hay muchísimos intereses cruzados y esto hay que protegerlo y en eso está España", detalla Cuerpo.

Para el ministro también es importante el papel de la Unión Europea a la hora de "seguir anclando lo que nos hace fuertes", como esa protección común frente a decisiones --o "episodios", según Cuerpo-- de Trump y contar con las "herramientas para responder" a ellas.

En definitiva, Cuerpo lanza un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos españoles con el deseo de "seguir trabajando hacia adelante". El ministro asegura no haber hablado con nadie de la administración estadounidense, pero sí con miembros de la Comisión Europea, que en la mañana de este miércoles ha dado un espaldarazo a la posición de España respecto a Trump.

"Hay que tener tranquilidad, hay que seguir trabajando en la implementación del acuerdo. Todavía no hemos llegado a esa implementación efectiva. Tenemos que dar ese mensaje positivo para nuestras empresas, para que sepan también en qué contexto van a tener que planificar sus decisiones para los próximos años. No son solo decisiones de las próximas semanas, sino cómo van orientar sus procesos para los próximos años", añade.

