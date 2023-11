"Lo que está pasando me parece bastante grave desde el punto de vista democrático". Así valora Esther Vera los últimos acontecimientos en plena investidura de Pedro Sánchez, criticando que el futuro jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo "hable de corrupción política por la formación de un gobierno que tendrá los votos de los diputados siguiendo el sistema electoral español, que es un sistema proporcional y representativo".

"Me parece grave poner en duda la legitimidad y la legalidad del Gobierno", insiste la directora de 'Diari ARA'. "A partir de ahí, todo lo que está pasando me parece un despropósito", añade Vera, que dice tener "la sensación de que se apela a las elecciones cuando no gusta el resultado de las elecciones": "Y es que el resultado de las elecciones es este, podemos votar 500 veces hasta que gane quién, ¿la derecha?", incide.

"Se ha votado, se llega a unos acuerdos, el PP se ha puesto en una situación, abrazándose a la extrema derecha, en la que le hace imposible tener los acuerdos que tradicionalmente había tenido", enumera la periodista, que pone como ejemplo "los partidos nacionalistas catalanes", que "se echaron al monte dada la situación que se había creado de nulo diálogo para la situación catalana". "Se ha roto el sistema de partidos tradicional, se ha votado y lo que hay es una acuerdo político legal y legítimo", zanja.