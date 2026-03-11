Irán y Hizbulá lanzan su primer ataque coordinado contra el norte de Israel, que responde con una "extensiva ola" contra Beirut

La otra cara Nada más caer la noche, han empezado a caer las bombas en Beirut y otras zonas del norte de Líbano como parte de la ofensiva "aún más fuerte" de Israel

La guerra en Oriente Medio cumple 12 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearan Teherán. Israel ha intensificado sus ataques, lanzando una ofensiva más fuerte contra Beirut y otras zonas del Líbano, como había advertido Netanyahu. En respuesta, Irán y Hizbulá han coordinado su primer ataque contra el norte de Israel. El Ejército israelí ha reaccionado con una "extensiva ola" de ataques y ha ordenado el desplazamiento de residentes del sur de Beirut. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha minimizado el conflicto, calificándolo de "excursión" y destacando la destrucción de misiles y drones iraníes.

Cuando se cumplen 12 días de guerra en Oriente Medio, desde que Estados Unidos e Israel bombardearan Teherán, Israel está aprovechando la noche de este miércoles para atacar el corazón de Líbano, Beirut, y otras zonas del norte del país. Netanyahu lo había avisado: lanzaría una ofensiva "aún más fuerte".

Y dicho y hecho, porque las bombas han empezado a caer nada más oscurecer. Pocos minutos después, las alarmas de aviso de ataque aéreo empezaron a sonar en Israel. La respuesta iraní no tardó en llegar.

Este miércoles, Irán y Hizbulá han unido fuerzas en esta guerra. Han lanzado su primer ataque coordinado contra el norte de Israel. Poco después, el Ejército de Netanyahu ha respondido lanzando una "extensiva ola" contra Beirut y anunciaban una nueva entrega de misiles para esta noche.

Antes, Israel ordenó el desplazamiento de los residentes del Dahye, los suburbios del sur de Beirut. "Evacuen el área inmediatamente y protejan sus vidas", pedía el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

"Tras los graves crímenes cometidos por el grupo terrorista Hizbulá, el Ejército actuará con gran fuerza contra sus instalaciones, armas y equipos de combate", señala en un vídeo compartido por el Ejército en X, donde pide no volver a la zona "hasta nuevo aviso".

La orden de desplazamiento forzoso se publicó en sus canales en árabe casi una hora después de que las fuerzas armadas anunciaran el inicio de los ataques contra el Dahye, en respuesta a un lanzamiento de decenas de cohetes hacia territorio israelí desde el Líbano.

Y, mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un mitin entre miles de seguidores en Kentucky. Nada más acabar de hablar, ha dado las gracias a todos los presentes y, como cierre, les ha regalado uno de sus ya famosos bailes.

Además, Trump ha calificado este miércoles de "excursión" la guerra desatada en Oriente Medio a raíz de la ofensiva lanzada junto a Israel, que se ha saldado con más de 1.200 muertos en el territorio.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que para su país "la guerra es una "excursion", mientras que para Irán es "una guerra", unas declaraciones que ha realizado durante una visita a las instalaciones de una empresa farmacéutica en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio.

Mantiene que para EEUU "ha resultado ser más fácil de lo que pensábamos". "Tenían miles de misiles, 7.000, 8.000 misiles. Conseguimos muchos de ellos antes de que pudieran lanzarlos. Drones por todas partes. Conseguimos muchos. Ahora estamos destruyendo las plantas de drones a gran velocidad", ha destacado.

