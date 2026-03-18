Alberto Rojas explica por qué no suenan las sirenas antiaéreas en Dubái: llegan a los teléfonos entre "tres o cuatro alertas al día"

El periodista de 'El Mundo' ha explicado que en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos la fuerza aérea despliega sus cazas todo el día para evitar que vuelvan a entrar en el distrito financiero los drones Shahed de origen iraní.

La ofensiva desatada hace 19 días por ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán en una guerra que se ha extendido en pocos días por todo Oriente Medio. El periodista de 'El Mundo' Alberto Rojas, uno de los pocos reporteros españoles en Dubái, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, ha informado en el especial 'El Objetivo: frenar a Trump' de este miércoles cómo alertan las autoridades de los ataques.

Así, ha explicado que a diferencia de otros países de la región no suenan las sirenas antiaéreas por toda la ciudad que avisan de un ataque iraní inminente porque el Gobierno ha decidido no implementar ese tipo de sistemas, aunque sí llegan a los teléfonos móviles. De hecho, ha agregado que en la ciudad suelen recibir entre "tres o cuatro alertas más o menos al día".

"Anoche tuvimos, escuchamos bombardeos y escuchamos cómo interceptaban varios misiles de camino aquí, precisamente, al Centro Financiero de Dubái. Hace como dos horas hemos sentido la última", ha agregado el periodista.

Ahora, además, ha contado que lo que sí escuchan son cazas de combate de la fuerza aérea de Emiratos Árabes patrullando todo el día alrededor de la ciudad para evitar que vuelvan a entrar en el distrito financiero los drones Shahed de origen iraní.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.