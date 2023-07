Cristina Gallego da vida a Yolanda Díaz en esta entrega de 'El consultorio de Yolanda', donde responde a los mensajes que le llegan de los españoles en directo. Entre ellos está una consulta del Richi, que le pide los 20.000€ de los jóvenes para iniciarse en la botánica, aunque no quiere que lo sepa nadie.

Pero también se cuela un audio de Irene Montero: "Hola a todos, todas y todes, soy Irene Montero", dice en el mensaje. "¡Un virus!", espeta acto seguido la 'vicepresidenta del gobierno', que pide ayuda a Sandriña: "Cielo, ¿tú sabes cómo se bloquea un número?".

"En Sumar ya la he bloqueado, pero desde el teléfono no sé", asegura. "Déjame ver qué número quiere bloquear", le pide Sandra Sabatés, que le pregunta si es el que "tiene guardado como 'Contigo no, bicho'". "Sí, ese", contesta 'Yolanda Díaz', que bloquea también a Irene Montero en WhastApp.