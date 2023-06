Yolanda Díaz se refiere en El Intermedio a uno de los momentos más comentados de la legislatura, el inesperado voto a favor del diputado del Partido Popular, Alberto Casero, a la reforma laboral. "Si no llega a ser porque este hombre se equivocó", comenta, y admite que le tiene "un gran cariño". "No me extraña", le espeta El Gran Wyoming, a lo que ella añade que este le confesó que iba por la calle y la gente le daba las gracias porque le habían hecho indefinido.

La vicepresidenta segunda del Gobierno apunta a la "falta de altura política de nuestros representantes públicos": "Imagínate qué pasaría si esa reforma hubiera decaído. Una reforma que permite hoy que tengamos a miles de personas que son indefinidas o esas que han visto cómo les han subido los salarios porque se les aplica el convenio del sector o personas que hoy tienen una protección que no gozaban con la reforma del PP".

"No es serio que en un país se haya dejado caer una norma tan importante que hoy ya nadie la discute. Imagínate lo que hubiera pasado", destaca, y agradece a Alberto Casero su voto.