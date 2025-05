Wyoming, sobre los whatsapps de Sánchez y Ábalos: "Dicen que es antiespañol y no hay nada más español que rajar de tus compañeros"

Desde ayer el diario 'El Mundo' está publicando parte de los whatsapps privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en las que criticaban muy duramente a algunos barones del partido. "Otro lunes horribilis para Sánchez: de los creadores de 'Adiós luz' y 'Adiós trenes' llega 'Adiós barones por tocarme los coj....'", comenta Wyoming.

El presentador de El Intermedio cree que estos mensajes "van a callar bocas a sus detractores": "Todos dicen que es antiespañol y no hay nada más español que rajar de tus compañeros a sus espaldas", ironiza.

Entre los barones aludidos, Emiliano García Page valoraba con sorna que el no toca "las narices a nadie y menos las partes pudendas". "Qué pena que no le guste, porque se le da muy bien", reacciona Wyoming, que espera que se filtren las conversaciones de Page y Sánchez en WhatsApp donde imagina alguno de los diálogos: "Tú has perdido el móvil y la vergüenza, mira a ver si también se lo has regalado a tus amiguitos catalanes".

También muestra cómo serían las conversaciones con Ábalos, tras conocerse los mensajes que intercambiaron después del cese del exministro en las que el presidente del Gobierno incluso admitía "echar de menos" trabajar con él.