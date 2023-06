Wyoming aprovecha el final del programa para dar una buena y una mala noticia: "La buena es que la actualidad política está tan candente que El Intermedio continuará hasta el 24 de julio, hasta después de las elecciones y la mala es que yo no estaré", comenta el presentador, que asegura que se va a una conferencia sobre "desafíos internacionales del siglo XXI en Torremolinos".

"Yo me voy, pero El Intermedio continuará en manos de mis fieles Thais Villas, Raúl Pérez, María Avizanda, Isma Juárez y, por supuesto, Sandra Sabatés, Cristina Gallego y Dani Mateo", apunta el presentador, que designa a este último como su sustituto: "Cumplirá el sueño de su vida, ocupar mi silla", señala en el vídeo sobre estas líneas.

Wyoming afirma que "como no me fío de vosotros, he buscado a una persona de confianza para que os eche una mano". Se trata de Héctor de Miguel, que llega 'haciendo amigos' entre el equipo: "Yo he venido aquí porque me han dicho que pagaban bien, yo amigos ya tengo", indica.