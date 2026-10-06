Wyoming, tajante a Garamendi: "Si trabajáramos las horas que quiere, no habría crisis de vivienda porque no necesitaríamos ni casa"

Wyoming destaca que hacer la huelga en noviembre "es muy adecuado": "Justo el 20 de noviembre se conmemora uno de los mayores desahucios de la historia, el de Franco después de estar en el poder 40 años".

Tras un fin de semana de movilizaciones históricas contra la especulación, las acampadas por la vivienda se mantienen en las principales ciudades de España. Además, en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la petición del Gobierno de Ayuso de desalojar la acampada de Sol.

"Eso, más que una acampada, es un centro de alto rendimiento de activistas", destaca El Gran Wyoming tras conocer que, incluso, hay "profesores universitarios dando clase en la acampada". Además, el Sindicato de Inquilinas aspira a convocar una huelga general, a la que se han sumado UGT y Comisiones Obreras.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, asegura que se va a celebrar pronto: "Lo que ha aprendido el pueblo estos días es que la huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo gobierne quien gobierne". Tras escucharla, Wyoming destaca que quieren hacer la huelga en noviembre: "Es un mes muy adecuado porque justo el 20 de noviembre se conmemora uno de los mayores desahucios de la historia, el de Franco después de estar en el poder 40 años".

"Ya le digo, señora Ayuso, que los dictadores no tienen la manía de convocar elecciones", responde tajante El Gran Wyoming, que avisa que Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ( CEOE ), dice que "la huelga es ilegal porque no tiene que ver con un conflicto laboral". "Si trabajáramos todas las horas que quiere la patronal, la crisis de la vivienda se solucionaría porque no tendríamos ni casa", asegura Wyoming en el vídeo.

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