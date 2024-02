El auto del juez del 'Caso Koldo' señala a José Luis Ábalos como intermediario de su asesor, Koldo García Izaguirre, para interceder con el Gobierno de Baleares ante la posibilidad de que reclamara a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, la devolución de 2,6 millones de euros por un contrato de mascarillas en 2020 que resultaron defectuosas.

Según la UCO, el exministro y Koldo García se habrían reunido en enero en la marisquería 'La Chalana' de Madrid para tratar este asunto. Al ver la fotografía, Wyoming asegura en el vídeo sobre estas líneas que "tiene mérito, porque Ábalos aparece fumando y aún así lo más nocivo no es el tabaco, sino estar al lado de García Izaguirre".

Sobre la falta de memoria de Ábalos al recordar esta reunión, Wyoming ironiza asegurando que "con razón le ha dolido tanto quedarse solo, ahora no tiene nadie con quien salir a cenar y la mariscada de 'La Chalana' para uno no sale a cuenta". Al escuchar al exdiputado del PSOE asegurar que su encuentro con Koldo fue fortuito, el presentador opina que no sería descabellado que Ábalos emprendiera medidas legales, "pero no contra los medios, sino contra Ayuso que le timó con eso de que en Madrid no te encuentras con tu ex".