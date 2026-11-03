Dani Mateo responde a Feijóo: "Pero, si sabe hacer tantas cosas, ¿por qué ha esperando tanto a entrar en Moncloa?"

Alberto Núñez Feijóo alardea en este vídeo de El Intermedio de todo lo que saba hacer. "Este es Feijóo, un auténtico hombre del Renacimiento, no es Leonardo da Vinci, sino que Alberto pacta con Vox, y tan pichi", ironiza Dani Mateo.

"El líder del PP no solo es un hombre que sabe gestionar e insultar a Pedro Sánchez a la vez, que eso ya es muy difícil", señala Dani Mateo en el plató de El Intermedio, donde destaca que Alberto Núñez Feijóo" se vende tan bien que no se sabe si estaba en el Comité Nacional o en un talent".

Y es que el periodista de El Intermedio enseña en el vídeo principal de esta noticia las declaraciones del líder del PP explicando todo lo que sabe hacer. "Joder, qué tío más completo", ironiza El Gran Wyoming en el plató, donde Dani Mateo se pregunta "dónde está su abuela". Además, Dani Mateo reflexiona en el vídeo: "Pero, si sabe hacer tantas cosas, ¿por qué ha esperando tanto tiempo a entrar en Moncloa?, ¿por qué no se ha construido una para él solo".

"Este es Feijóo, un auténtico hombre del Renacimiento, no es Leonardo da Vinci, sino que Alberto pacta con Vox, y tan pichi", concluye el periodista.

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