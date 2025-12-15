Nuevos testimonios muestran la estrategia y planificación del Hospital de Torrejón para atraer a pacientes de fuera y generar más beneficios

¿Por qué es importante? En un mail y unas conversaciones de WhatsApp publicadas por 'elDiario.es' se detalla cómo había una serie de objetivos mensuales fijados, un número concreto de tratamientos no cápitas, es decir, dirigidos a personas que no eran de Torrejón.

La Comunidad de Madrid sigue negando cualquier mala práctica, pero cada día se van acumulando documentos y testimonios que apuntan a los distintos raseros que se aplicaban con los pacientes en el hospital de Torrejón.

En un mail y unas conversaciones de WhatsApp publicadas por 'elDiario.es' se detalla cómo había una serie de objetivos mensuales fijados, un número concreto de tratamientos no cápitas, es decir, dirigidos a personas que no eran de Torrejón.

"No sé si viste el mail que os envié ayer para cumplir el objetivo no cápita de septiembre tendríamos que programar la próxima semana una cirugía con ingreso no cápita", detalle uno de los mensajes.

Trabajadores sanitarios entrevistados por laSexta explican que no solo es que se buscara cierto beneficio, es que había toda una estrategia y una planificación orquestada para atraer pacientes de fuera de Torrejón, como quien capta nuevos clientes en una empresa.

"La estrategia para conseguir que los pacientes de fuera elijan nuestro hospital era tener disponibles muchos huecos de primeras visitas en una proporción que a los médicos no nos parece adecuada porque dejan menos huecos para las revisiones de los paciente cónicos", declaró un trabajador a este medio.

Muchos habitantes de Torrejón están indignados, y no es de ahora precisamente. "Mendigando por todos los mostradores de Torrejón para que me dieran una revisión", se queja una paciente. Otra, además, cuenta: "Me dijeron que me daban de alta, y es crónico lo mío".

Una sensación compartida por muchos pacientes, que la Comunidad de Madrid niega, el hospital funcionaba, según ellos, con total normalidad.

