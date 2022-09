El Gran Wyoming afirma desde el plató de el programa que va a "responder a la pregunta que muchos espectadores" de El Intermedio le llevan haciendo diez años. Y no, no es por cómo es posible que Sandra Sabatés y él salgan en televisión tan diferentes si comparten la misma maquilladora.

"La otra gran pregunta que me hacen constantemente es '¿y los ERE qué?'", destaca el presentador, que, eso sí, afirma que "no es una pregunta en sí misma porque el que la hace no espera una respuesta". "Hoy voy a responder a esto porque hoy se ha conocido la sentencia íntegra dictada por el Tribunal Supremo", declara Wyoming, que explica que "los magistrados han condenado a Manuel Chávez a nueve años de inhabilitación por precarización y a José Antonio Griñán a seis años de prisión por malversación".