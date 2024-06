"España está cada vez más envejecida", anuncia Sandra Sabatés. "Es lo que se desprende de las proyecciones que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística sobre el futuro demográfico de nuestro país", argumenta. "En 2039, el número de personas con más de 80 años crecerá casi un 50%", añade.

"La verdad es que yo ya notaba que como país estábamos entrando en la senectud", responde el Gran Wyoming. "Según el INE, dentro de 15 años seguirá habiendo más defunciones que nacimientos y el crecimiento dependerá, fundamentalmente, de la inmigración", indica Sandra. Además, en 2039 en un tercio de las viviendas tan solo vivirá una persona. Para conocer si esas previsiones son reales, El Intermedio conecta con el futuro, en concreto, con el Dani Mateo de ese año.

Dani les cuenta que en su bloque él es "el yogurín". "Calcula como son los demás", añade. Además, como explica que, como están todos "medio tenientes" tienen el reguetón "a todo trapo" y, a la hora de bailar, en lugar de "perrear hasta el suelo" tienen que "hasta donde te permita la prótesis".

El INE también hace una proyección a 50 años vista e indica que en 2074 la población de 80 años será el doble. "Algo parecido sucederá con la población de más de 100 años", añade. De nuevo, conectan con el Dani Mateo del futuro, en esta ocasión en el año 2074.

El colaborador les recibe medio dormido. Dani les explica que 2071 se descubrió que lo que más rejuvenecía era la baba de vaca. "Me he comprado una y todas las noches me lame la cara... es un chollo y encima ya no vivo solo", indica. En cuanto a sus hábitos, afirma que todo sigue igual pero "todo más viejo".