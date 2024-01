El Gran Wyoming y Sandra Sabatés vuelven a ponerse al frente de 'Páginas Salmonete' para repasar las últimas noticias económicas. La presentadora expone que, tras dos meses consecutivos de caídas, la inflación sube en enero y alcanza el 3,4%, debido al encarecimiento de la electricidad tras la retirada parcial de las ayudas del Gobierno, según el INE.

Aunque añade que esta subida también se debe al "contexto global inestable", pues la crisis del mar Rojo o los conflictos en Oriente Próximo "entorpecen el comercio y encarecen el transporte", indica. "Ahora cuando vas a la panadería no se oye póngame picos y una pan de masa madre, sino me va a salir por un pico el pan, me cago en mi madre", comenta el presentador.

Otra de las noticias tiene que ver con el récord de beneficios para el BBVA. En 2023 la entidad ganó más de 8.000 millones de euros, un 26% más que en el ejercicio anterior. Su presidente, Carlos Torres, "sacaba pecho por estos datos", apunta Sabatés, y anticipaba que la cifra de ganancias en 2024 será aún mejor. Una tendencia que parece que seguirá el conjunto de la banca española.

"La banca siempre gana, se benefician de la subida de los tipos de interés, remolonean a la hora de bonificar los depósitos de los clientes, pero luego protestan a la hora de pagar impuestos. Iría personalmente a quejarme al banco pero últimamente, nunca hay nadie y para gritar a una máquina, tengo la 'Minipimer' que ellos me regalaron", expresa.