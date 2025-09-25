Wyoming reacciona al "reguetón" de 'Miguel Ángel Rodríguez': "En vez de M.A.R deberíamos llamarle 'MAR Bunny'"

El Intermedio convierte un tweet de Miguel Ángel Rodríguez en reguetón: "Begoña, p'alante, me gusta la fruta". Esta es la reacción de El Gran Wyoming en directo.

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha publicado un tweet después de que se haya sabido que el juez Peinado va a dejar en manos de un jurado popular el posible juicio contra Begoña Gómez. Como señala Dani Mateo, Miguel Ángel Rodríguez "reaccionó incluso antes de que se conociera el auto del juez Peinado".

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha publicado en su cuenta de 'X', antes conocida como Twitter, un mensaje contra el presidente del Gobierno: "Sánchez vas fatal, a esta hora: hermano, p'alante, fiscal, pa' dentro, Ábalos y Cerdán, muy pa' dentro, Begoña, p'alante. Me gusta la fruta".

"¡Qué poema!", destaca Dani Mateo, que explica que, "más que un tweet reaccionando a una decisión judicial, parece la nueva coreografía de una canción de reguetón". Incluso, el equipo de El Intermedio ha creado una canción de ese género que el propio colaborador baila junto a Thais Villas en plató.

"Basta, que esto es un programa no es una discoteca", destaca El Gran Wyoming, que, sin embargo, reconoce "que es un auténtico temazo". "En vez de M.A.R deberíamos llamarle 'MAR Bunny'", destaca el presentador de El Intermedio, que, no obstante, asegura que "él no perrea solo da caña al perro".