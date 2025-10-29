Wyoming, al saber que el emérito llama "insensible" a Felipe VI en sus memorias: "Va a pasar de ser 'el soso' a 'el gélido'"

El próximo tres de diciembre se publicarán las memorias del rey Juan Carlos I, que ha titulado 'Reconciliación'. En las mismas habla sobre su reinado y, además, sobre su relación con la reina Sofía, su hijo o la reina Letizia.

El Intermedio da paso a una edición de 'Sálvame Borbón' "con motivo de las memorias que está a punto de publicar el rey emérito", anuncia el Gran Wyoming. El presentador ha podido leer algunos extractos del libro y adelanta que "tiene muy buena pluma".

Junto a él está Sandra Sabatés y Dani Mateo. El colaborador todavía no ha podido leer el libro ya que leer libros "le espanta". "Esto es 'Sálvame Borbón', no un programa de La 2". Por su parte, Sabatés cuenta que las memorias se titulan 'Reconciliación' y se van a publicar el tres de diciembre.

La presentadora indica que se han publicado algunos fragmentos. "En uno de ellos, don Juan Carlos se muestra orgulloso de que, tras 40 años de dictadura, diera a los españoles una democracia que sigue viva, algo que considera su herencia", expone Sandra.

"Francamente, qué mala suerte hemos tenido, chica", replica Wyoming, "que la democracia está muy bien, pero, puestos a recibir una herencia del emérito, hubiéramos preferido la que le va a caer a sus hijas".

Sabatés cuenta que el emérito, en una entrevista concedida a 'Le Figaro', "habla de uno de los grandes escándalos de su reinado: la donación de 100 millones de dólares que recibió del rey Abdullah".

El emérito define esto como "un acto de generosidad o un regalo que no supo rechazar". Además, justifica que la finalidad del dinero era "cubrir las necesidades de su familia y asegurar su retiro lejos de España".

"El emérito ha dicho algo que no le habíamos escuchado nunca: que le tiene mucho cariño a su mujer", comenta Dani. "La llama cariñosamente Sofi", añade, "debe ser por las veces que lo ha mandado a dormir al sofá".

Pero, Juan Carlos, sí que ha "rajado de lo lindo" de la reina Letizia. "Dice que entre ellos hay un desacuerdo personal y que su llegada no contribuyó a la cohesión de las relaciones familiares", cuenta Mateo.

En el libro también ha hablado sobre el golpe de Estado del 23F. Esta afirma que se produjeron "tres golpes": "El de Tejero, el de Armada y el de los políticos cercanos al franquismo". "No entiendo por qué no le llaman para la selección para más que Iker Casillas", afirma Wyoming.

Juan Carlos I también acusa a su hijo de haberle dado la espalda cuando los escándalos eran insostenibles y lo acusa de ser insensible. "A este paso Felipe VI más que como el soso va a pasar como el gélido", afirma Wyoming.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.