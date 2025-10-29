Wyoming 'entrevista' a Carlos Mazón: "Es más difícil comunicarse con usted aquí que cuando estaba en El Ventorro"

El Intermedio recrea cómo podría ser una entrevista entre el president de la Generalitat Valenciana y el presentador de El Intermedio. No te pierdas el resultado en el vídeo principal.

El Gran Wyoming anuncia que un "comunicador excepcional" ha conseguido una de las entrevistas más deseadas del momento. "Este tipo es mi menda", añade, "he podido 'encontrarme' con Carlos Mazón y le he hecho una entrevista tan tan dura que ni siquiera me ha acompañado al parking después".

Mazón, primero, parece confundir al presentador con un tal Eduardo. Wyoming le aclara su nombre, aunque le señala que él puede llamarle "El Gran Wyoming". La primera pregunta del presentador de El Intermedio es qué estaba haciendo en la hora clave el día de la DANA.

"Eso no es importante", responde Mazón, "créame". "Como que no es importante, es fundamental", replica Wyoming, "¿Lo va a contar usted por fin?". El president de la Generalitat indica que lo hará.

"Tengo muchas ganas de hacerlo", añade, "le voy a responder y lo va a entender perfectamente". Wyoming insiste, pero Mazón titubea y termina con "y esto es lo que le tengo que decir, ni más ni menos".

"Pero, si no me ha dicho nada", responde Wyoming, "es más difícil comunicarse con usted aquí que cuando estaba en El Ventorro". "Veo que un año después sigue usted sin asumir responsabilidades ni dar explicaciones", añade Wyoming, "pero sabe que la mayoría de los valencianos tienen ganas de que dimita".

"Muchas", responde Mazón. "Sin embargo", añade Wyoming, "usted se aferra al cargo. ¿Por qué?". "Es mi manera de ver la vida. mi manera de entenderla", confiesa.

