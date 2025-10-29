Wyoming, tajante sobre el aplauso del Govern a Mazón: "No sé si serán conscientes de lo ofensivo, humillante y cruel que resulta"

Wyoming critica el aplauso a Mazón tras su declaración institucional en el aniversario de la DANA y asegura que, para los familiares de las víctimas o los que siguen tratando de recomponer sus vidas, "esos aplausos han sonado como una bofetada".

Mientras la calle clamaba contra Carlos Mazón en el aniversario de la DANA, el president de la Generalitat protagonizaba un acto solemne en el que anunciaba que el 29 de octubre será declarado día de luto oficial cada año en la Comunidad Valenciana.

En ese mismo discurso hacía lo más parecido a una autocrítica en el último año y aseguraba que "hubo cosas que debieron funcionar mejor". "Lo dice quien mientras la población se estaba ahogando permanecía en un restaurante ajeno a todo", reacciona Wyoming, que sostiene que el president "está totalmente desconectado de la realidad".

Al concluir su discurso, Mazón recibía una ovación de dos minutos por parte de 160 cargos públicos del PP valenciano. "No sé si a estas alturas serán conscientes de lo ofensivo, humillante y hasta cruel que resulta este aplauso", comenta Wyoming.

El presentador considera que, para miles de ciudadanos que lloran a sus muertos y para los que siguen tratando de recomponer sus vidas, esos aplausos "han sonado más bien como una bofetada". De hecho, afirma que "el único sonido que quieren oír los valencianos es el de Mazón cerrando la puerta al salir".

