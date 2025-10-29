Israel vuelve a bombardear Gaza y deja más de 100 muertos en 12 horas

El contexto Los ataques se han reanudado después de que Israel haya acusado a Hamás de devolver restos humanos que no pertenecen a los rehenes y de la muerte de un soldado israelí en Rafah.

Los últimos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza han dejado ya 110 muertos, entre ellos 46 niños y 20 mujeres, según la última memoria que han podido realizar los informadores gazatíes basándose en los datos que han ofrecido los hospitales. Tal y como se refleja en dicho recuento, 44 de las muertes se han producido al norte de la Franja, misma cifra que en el centro, mientras que en el sur la cifra se habría reducido a 20.

Del total de fallecidos, 33 fueron trasladados al hospital de Al Shifa, 32 al Al Awda, 20 al Nasser, 14 al Al Aqsa y 11 al Bautista Al Ahli. Debido a esta nueva ofensiva, los centros médicos se han visto obligados a atender a cientos de heridos, a pesar de que trabajan entre escombros y siguen acusando la falta de suministros médicos y de combustible.

¿Por qué se han reanudado los bombardeos?

Tras la reunión que mantuvo el gabinete de seguridad de Israel el pasado martes, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordenó "ataques contundentes" sobre Gaza, alegando que Hamás había devuelto restos humanos que no pertenecían a unos de los rehenes, así como que militantes palestinos habían matado a un soldado israelí durante un enfrentamiento en Rafah.

Por su parte, el grupo islamista condenó enérgicamente la nueva oleada de ataques y acusó a Israel de "socavar" el alto el fuego con la "complicidad" del Gobierno de Estados Unidos. Del mismo modo, ha reclamado a los mediadores internacionales, entre los que se encuentran Egipto y Qatar, que presionasen de manera "inmediata" al Ejecutivo de Netanyahu para que cesen los ataques y cumplan con lo acordado, y han remarcado que todas las facciones palestinas se han comprometido a cumplir con lo acordado en el tratado de paz.

El acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos entró en vigor el pasado 10 de octubre, poniendo fin a dos años de genocidio israelí en Gaza tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. Entre sus principales puntos se recogía el cese de las hostilidades, así como la devolución de los rehenes vivos y muertos que retenía Hamás, así como la liberación de presos palestinos por parte de Israel. Asimismo, el Ejército israelí debía retroceder hasta una línea segura y se daría paso a un Gobierno de transición liderado por el ex primer ministro británico Tony Blair.

