De José Luis Abascal a Ayuso como presidenta del Congreso: los jóvenes responden al test político de Isma Juárez

Isma Juárez pone a prueba a las nuevas generaciones con su concurso de cultura ¿Quién es Felipe González? Descubre las respuestas de los jóvenes españoles en este vídeo de El Intermedio.

Isma Juárez sale a la calle en El Intermedio con '¿Quién es Felipe González?', un reportaje en el que hace varias preguntas políticas a los jóvenes españoles. La primera es la que da título al reportaje y ojo, porque no todos los jóvenes saben contestarla. Uno asegura que se trata de "un escritor" mientras que su amigo, directamente, confiesa que no sabe quién es.

Por otro lado, un grupo de tres jóvenes no acierta quién es la presidenta del Congreso de los Diputado. Incluso, uno de ellos afirma que es Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, dentro del grupo sí hay un joven que acierta otra de las preguntas. Se trata del nombre del exministro y exsecretario general del PSOE que está siendo investigado por corrupción. Mientras que uno de sus amigos nombra a un tal "José Luis Abascal", el chico lo tiene claro y responde tajante: "José Luis Ábalos".

Por último, una pareja se somete a preguntas más internacionales como, cuál es el nombre del presidente de Ucrania. Aunque la joven no lo sabe, el chico que va con ella acierte a la primera asegurando que es Zelenski. Y no solo eso sino que también acierta otras preguntas sobre dónde vive Carles Puigdemont o si España pertenece a la OTAN.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.