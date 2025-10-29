Los dos detenidos por el robo del Louvre reconocen "parcialmente" su participación en los hechos

Los detalles La fiscal no ha querido dar más detalles sobre la confesión de los dos arrestados, "para no interferir en la investigación", al tiempo que ha apuntado que las joyas todavía no han sido recuperadas.

Los dos detenidos por el robo de joyas en el Museo del Louvre han admitido parcialmente su implicación, según la fiscal de París, Laure Beccuau. Los sospechosos, arrestados una semana después del robo, tienen antecedentes penales. El primero, de 34 años, fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle, mientras que el segundo, de 39 años, fue detenido cerca de su domicilio. Ambos tienen su ADN vinculado a la escena del crimen. Beccuau no descarta que el robo fuera por encargo y ha solicitado su imputación por robo y asociación de malhechores. La investigación continúa, con 189 pruebas halladas y el análisis de cámaras de vigilancia. La abogada de uno de los detenidos ha señalado que su cliente está sintiendo la presión y se da cuenta de la gravedad del caso.

Los dos detenidos por la Policía francesa por participar en el robo de joyas del parisiense Museo del Louvre han reconocido parcialmente su participación en los hechos, según ha explicado la fiscal de París, Laure Beccuau.

Ambos son sospechosos de haber penetrado en la Galería de Apolo del museo el pasado 19 de octubre y de los dos se han encontrado muestras de ADN en la escena del crimen, ha añadido.

Según la fiscal, los dos arrestados el pasado domingo, una semana exacta después del robo, tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de circulación y el otro por robo agravado, en concreto por tratar de robar un cajero automático estrellando un coche.

El primero, de 34 años, de nacionalidad argelina e instalado en Francia desde 2010, trataba de volver a su país cuando fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaule sobre las 20:00 horas del domingo. Su ADN fue encontrado en una de las motocicletas que el comando utilizó en la fuga.

El segundo, de 39 años, fue detenido 40 minutos más tarde cerca de su domicilio de Aubervilliers, en las afueras de París, donde había nacido. Su ADN se halló en una de las dos vitrinas que rompieron para robar las joyas, así como en algunos de los objetos abandonados por los ladrones en su huida.

"Mantengo la esperanza de que las encontraremos y las devolveremos al Louvre y a la nación. Esas joyas son invendibles, quien las comprara sería considerado culpable de complicidad con el crimen. Todavía tiene tiempo de devolverlas", ha indicado.

No descartan un robo por encargo

La fiscal ha asegurado que, por el momento, nada indica que los ladrones tuvieran cómplices en el interior del museo, pero no descarta que existan otros responsables ni tampoco que el robo fuera por encargo y que exista un posible destinatario de las joyas.

Beccuau ha solicitado al juez instructor la imputación de los dos arrestados por delitos de robo, castigado con una pena de hasta 15 años de cárcel, y de asociación de malhechores, con otros 10, al tiempo que ha pedido su ingreso en prisión preventiva.

El magistrado se pronunciará en las próximas horas, tras tomar declaración a los sospechosos. La fiscal ha explicado que se han encontrado 189 pruebas "de diversa naturaleza", tanto en la escena del crimen como en otros registros practicados, al tiempo que se han analizado también las imágenes de las cámaras de vídeovigilancia de la ciudad.

Con todo ello, los investigadores han reconstituido los hechos, que confirman que los ladrones llegaron a primera hora de la mañana con una grúa que habían robado el pasado 10 de octubre y que estacionaron junto al museo.

Dos de ellos, vestidos con chalecos amarillos para hacerse pasar por obreros, subieron al balcón y penetraron en la galería a las 09:34 horas. Cuatro minutos más tarde, bajaron por la misma grúa y huyeron de forma precipitada, por la llegada de la Policía y de miembros de la seguridad del museo, lo que les impidió llevar a cabo su plan de incendiar la grúa, un elemento que ha permitido a los investigadores encontrar en su interior varios indicios.

Se subieron a dos motocicletas donde les aguardaban sus cómplices y se dirigieron a un lugar de la ciudad donde tenían aparcados otros vehículos, en los que pusieron rumbo al este de la capital.

Uno de los ladrones asegura que "no fue consciente de la gravedad" de los hechos

Por su parte, la abogada de uno de los dos detenidos, Nadia El Bouroumi, ha explicado que su cliente empieza a sentir la "presión" y que solo ahora se da cuenta de la gravedad del caso.

"Está abatido, está sinceramente abatido porque, efectivamente, creo que se está dando cuenta de que es muy complicado, es un asunto difícil", ha eñalado la letrada a la cadena de televisión TF1.

Se trata de las primeras declaraciones a la prensa del lado de los arrestados desde que fueron capturados el sábado por la noche.

La abogada ha destacado que este caso es un problema de envergadura nacional y que su cliente está detenido "sin medir quizás lo que está en juego y, en cualquier caso, sintiendo la presión".

