Wyoming pide una Iglesia más moderna: "¿Por que no aspirar a que las personas LGTBI sean tratadas con respeto?

El Gran Wyoming arranca El Intermedio reflexionando sobre lo que supone la muerte del papa Francisco para la Iglesia católica. "He pensado que la elección del nuevo pontífice podría ser para la Iglesia una oportunidad para renovarlo todo", señala el presentador.

"La línea aperturista de Francisco ha sido muy positiva para la Iglesia católica y sería magnífico que el nuevo papa continuara el mismo camino, pero ¿por qué conformarse con eso?", plantea Wyoming.

El presentador anima a aspirar más alto y propone que se elija un papa dispuesto a abrir aún más las puertas de la Iglesia. "¿Por qué no aspirar a una Iglesia en la que las mujeres tengan los mismos derechos y acceso a los mismos cargos que los hombres? ¿Por qué no una Iglesia en la que las personas LGTBI no sean vistas como desviados, pervertidos o pecadores, y sean tratadas con el mismo respeto que cualquier otro fiel?", sugiere Wyoming.

Asimismo, asegura que una Iglesia "renovada y actualizada" podría lograr grandes cosas. Para ello, simplemente tendría que transmitir "el mensaje de Jesucristo, pero en versión moderna".