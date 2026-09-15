Alberto Chicote cuenta a 'Chicote' que este jueves, en 'Pesadilla en la Cocina', verán "la cocina más mugrienta de la historia"

El cocinero Alberto Chicote se enfrenta a sí mismo, gracias a la imitación de Raúl Pérez, en 'Entrevistas al cuadro', la nueva sección de El Intermedio.

El cocinero Alberto Chicote es entrevistado por sí mismo en 'Entrevistas al cuadrado'. "¿Nunca te has entrevistado a ti mismo?", plantea 'Chicote'. "Sorprendidísimo estoy", señala el cocinero, "de verdad". "Esto es una fusión alucinante", comenta 'Alberto'.

El 'chef' cuenta que ambos son conocidos "por muchas cosas". "Por ser uno de los tipos más duros de la cocina, sin duda", indica, "¿de dónde nos viene esta mala leche?". "Es más fama que mala leche de verdad", expone Chicote, "soy un tío muy amable, pero, a veces, te ponen donde te ponen y pasan las cosas que pasan".

Chicote sugiere que el otro 'Chicote' se convierta en su doble de probar las cosas. "Luego ya me vienes a decir tú a mí...", añade. "¿Te digo exactamente lo que voy a hacer? Por los cojones", responde el 'cocinero'. "Me lo estaba temiendo", responde Alberto.

Alberto desvela que este jueves en 'Pesadilla en la cocina' se va a poder ver "la cocina más mugrienta de la historia del programa". "La más con diferencia", señala. "¿Más sucia que el historial de José Luis Ábalos?", pregunta el 'chef'. "Dónde va a parar", responde Alberto.

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