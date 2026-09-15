Una mujer de barrio rico confiesa que se ha gastado 20.000 euros en viajar a Pekín: "Normalmente vamos a hoteles de cinco estrellas y sube"

Thais Villas pregunta en un barrio rico y un barrio obrero por los viajes. ¿Han salido de España? ¿Cuál es el viaje en el que se han gastado más dinero? Sus respuestas, en este vídeo de El Intermedio.

Thais Villas vuelve a su sección 'Barrio rico, barrio obrero' para hablar sobre los viajes. ¿En cuántos países han estado? ¿Han viajado de verdad o solo a través del tablero del Risk?

Una mujer de barrio obrero explica que solo ha salido de España para ir a Portugal, "y porque me invitaron", afirma. En el barrio rico, otra mujer enumera hasta 12 países, entre ellos Estados Unidos, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos o Países Bajos. De todos ellos, el más caro, asegura, ha podido ser Mykonos en verano: 10 días a 1.000 euros por día, "por el hotel sobre todo".

Otra señora de barrio rico señala que su viaje más caro fue a Pekín, ya que indica que cuando salen de España, "normalmente vamos a hoteles cinco estrellas con guías, vamos de un lado para otro y eso va subiendo". En total, unos 20.000 euros. Una chica de barrio obrero se mueve en 'bla bla car', por lo que suele ajustar su presupuesto a la furgoneta y el camping gas.

Respecto a cuántos viajes por placer hacen al año, en el barrio rico una mujer afirma que suele irse unas cinco o seis veces. En el obrero, una mujer asegura que usa la paga extra para las vacaciones.

En el caso de que fuera gratis, una mujer de barrio rico elige Lanzarote, aunque después de que Thais le pida que sea más ambiciosa, opta por Punta Cana.

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