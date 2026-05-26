Una verdad incómoda en Westminster: una diputada denuncia que el Parlamento británico huele a alcohol y es abucheada

Las causas Todo rema a favor. Dentro del Palacio de Westminster hay casi 30 bares subvencionados, donde el precio del alcohol es muy bajo, y ocho de ellos son exclusivos para los diputados.

La diputada del Partido Verde, Hannah Spencer, ha denunciado el consumo de alcohol en el Parlamento británico, afirmando que el recinto huele a alcohol y que algunos diputados votan bajo sus efectos. La reacción de la Cámara, con abucheos, refleja lo incómodo que resulta abordar este asunto. Algunos, como Darren Jhones, defienden la normalización del consumo, argumentando que los parlamentarios no realizan tareas críticas. Además, el Parlamento alberga casi 30 bares subvencionados. En 2021, se encontró cocaína en varios baños, destacando una cultura política ligada a las adicciones.

El alcohol en el Parlamento británico se ha convertido en una verdad incómoda que una diputada ha puesto frente a sus compañeros. Hannah Spencer, diputada del Partido Verde, ha denunciado que el Parlamento de Westminster huele a alcohol y ha reprochado al resto de los diputados que vayan a votar bebidos.

No por ser una tradición deja de ser una aberración. Hasta ahora el consumo de alcohol dentro del Parlamento británico era un tema tabú que esta diputada, harta de oler a sus compañeros en los plenos, ha decidido destapar. "Por alguna razón es barato y algunos miembros del Parlamento beben antes de votar", ha afirmado.

La reacción de la Cámara, entre abucheos, ha dejado claro lo que incomoda el tema. "Cómprate una vida", ha llegado a decirle Sarah Pochin, miembro del Parlamento. Está tan normalizado el consumo de alcohol durante la jornada laboral en el Parlamento que algunos diputados no tienen problema en defenderlo públicamente.

"Los miembros del parlamento son oficinistas, no están realizando operaciones a corazón abierto", ha defendido Darren Jhones, canciller del Ducado de Lancaster, en los debates de la televisión británica.

No es la primera vez que se discute sobre lo extendido que está beber alcohol entre algunos de los políticos de Reino Unido. "Los miembros de la Cámara de los Lores iban y venían, y no creo que nadie haya sufrido ningún daño por beber una copa de vino", dijo Shaun Woodward exsecretario de Estado de Irlanda del Norte.

Todo rema a favor. Dentro del Palacio de Westminster hay casi 30 bares subvencionados, donde el precio del alcohol es muy bajo, y ocho de ellos son exclusivos para los diputados. El más conocido es el pub Strangers, donde en 2012 hubo una pelea entre laboristas y conservadores que acabó con un diputado detenido.

Pero hay más que alcohol en la sede de la soberanía nacional. En 2021 una investigación encontró cocaína en varios baños de los parlamentarios. Escándalos en el Parlamento británico que reflejan una cultura política ligada a las adicciones. Aunque algunos ya no quieren seguir tragando con esta adictiva tradición.

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