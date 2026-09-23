Ismael Serrano 'confiesa' que está en un grupo de WhatsApp para repartir subvenciones: "La foto de perfil es Abascal, un referente"

El artista ha sido el primer entrevistado por Dani Mateo, como el ultraliberal 'Show me the Dani', en su nueva sección: 'Show me the podcast'.

El Intermedio estrena este martes una sección de entrevistas conducida por el 'criptobro' del programa, 'Show me the Dani': 'Show me the podcast'. El primer entrevistado es un artista de referencia nuestro país: Ismael Serrano. El cantante se encuentra a las antípodas del pensamiento del colaborador ultraliberal ya que destaca por ser un cantautor con unas ideas políticas contrarias a las del 'criptobro'.

"El es un rojo perroflauta y, para más inri, cantautor", afirma 'Show me the Dani', que expone que Serrano es un referente de lo que no se debe ser. El 'criptobro' señala que el artista tiene "52 años y cero empresas". "¿Cómo puedes mirarte al espejo por las mañanas?", pregunta.

El artista indica que él se dedica a la música y a hacer canciones. "Fíjate que todos los artistas tenemos vocación de rentistas y demás, pero yo no he participado en muchas empresas", explica, "pero me miro al espejo y me reconozco".

'Show me the Dani' comenta que a la redacción ha llegado una información que señala que existe "un grupo de WhatsApp en el que estáis tú, Rozalén, Javier Bardem, Eduardo Casanova y Arnaldo Otegi para repartir unas subvenciones". "Sí, es totalmente cierto", 'desvela' el artista, "es un grupo donde estamos, fundamentalmente, gente de la música y del cine, sobre todo el cine que vivimos, fundamentalmente, de las subvenciones".

"La foto de perfil es Abascal que es experto en vivir del erario", añade, "es un referente, todos querríamos tener una vida, un estilo de vida parecido al suyo". "Eres cantautor y graciosito", le dice, enfadado, el 'criptobro', ante la respuesta del cantante.

El 'ultraliberal' también quiere saber si Serrano está en contra del Inteligencia Artificial. Este indica que no le gusta demasiado, aunque él cree que a los cantautores esta tecnología no les va a quitar el trabajo. "Le va a faltar el alma que le pone el músico", expone.

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