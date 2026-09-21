Las principales televisiones respaldan a la 'CNN' tras el veto de Trump: suspenden la cobertura conjunta para los actos del presidente

¿Cómo funciona? En la Casa Blanca existe una cobertura conjunta o en pool para seguir al presidente de los Estados Unidos. Así, las cinco principales cadenas se turnan para hacer el seguimiento y compartir todo el material con el resto de medios.

La Administración Trump ha vetado a medios como CNN, MSNOW y Politico de la Casa Blanca, acusándolos de publicar "mentiras". En respuesta, las principales cadenas de televisión, incluyendo ABC, CBS, Fox News y NBC, han decidido no cubrir las vacantes de CNN en las coberturas conjuntas de los actos presidenciales. Este equipo conjunto se turna para grabar y compartir imágenes del presidente, pero ahora, al estar CNN vetada, no habrá cobertura en su turno. Las cadenas han expresado que el público tiene derecho a recibir información precisa e independiente. En paralelo, CNN, MSNOW y Politico han demandado a la Administración Trump, argumentando que la medida amenaza la libertad de prensa y el derecho a un periodismo independiente.

Por publicar "mentiras". Este ha sido el argumento que ha usado la Administración Trump para vetar a medios del nivel de 'CNN', 'MSNOW' y 'Politico'. Ya no podrán entrar en la Casa Blanca y, ante esta última medida represiva por parte de Donald Trump contra periodistas y cabeceras 'no afines', se han movilizado las principales cadenas de televisión. Si la CNN no puede acceder a la Casa Blanca, ellos no van a cubrir las vacantes que queden para poder realizar la cobertura conjunta, más conocida como 'pool'.

"El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno. Ninguna administración debería restringir a una organización de noticias porque objete su cobertura". Este es el mensaje que han lanzado, de forma conjunta, las televisiones 'ABC', 'CBS', 'CNN', 'Fox News' y 'NBC'.

"Por la presente se informa que, a partir de hoy, el equipo conjunto de televisión no cubrirá los actos del presidente designados para cobertura compartida", ha avisado Boughton, el jefe de la corresponsalía de 'Fox News' en Washington y actual coordinador del grupo.

Porque existe un equipo conjunto de televisión que se encarga de informar sobre actos del presidente Donald Trump en un formato de cobertura conjunta. Es decir, según un acuerdo, las principales cinco cadenas de televisión se turnan para seguir y grabar al presidente de EEUU para luego compartirlo con el resto de la prensa. Incluso dando la señal en directo.

Desde ahora, esta tarea se suspende. Así lo ha comunicado, vía correo electrónico, el actual coordinador del grupo. Es decir, cuando sea el turno del equipo de la 'CNN', al estar vetados, ese día no habrá cobertura conjunta. Nadie los va a sustituir como forma de denuncia.

O como ha explicado este mismo lunes Kaitlan Collins, de la 'CNN', significa "que cuando el presidente realice cualquier actividad hoy, no habrá ninguna cámara de televisión acompañándolo que transmita y comparta esas imágenes" con el resto del cuerpo de prensa y las cadenas de todo el mundo.

Y es un vacío importante el que queda, porque las emisoras de televisión locales, los diferentes medios digitales y el resto de prensa internacional, se valen de estas imágenes para poder informar de lo que hace Trump en la Casa Blanca.

"Esto responde a la postura de la Casa Blanca de impedir que 'CNN' cumpla con sus funciones asignadas en el equipo de cobertura conjunta", ha informado Boughton a los demás miembros. "No se establecerá ningún equipo de reemplazo".

Eso sí, el resto de la cobertura televisiva conjunta "continuará con normalidad, incluyendo la del Congreso, la de personalidades destacadas y la de eventos seleccionados en Washington y en todo el país".

Demandan a la Administración Trump

Este apoyo de las cadenas de televisión a los medios vetados, llega el mismo día en el que los tres afectados han demandado. a la Administración Trump. 'CNN' y 'MSNOW', así como el diario estadounidense 'Politico', han presentado una demanda contra el Ejecutivo Donald Trump por prohibir a sus periodistas el acceso a la Casa Blanca.

"Esta mañana hemos notificado al Gobierno que estamos presentando una demanda para proteger nuestro derecho, tal y como lo recoge la Primera Enmienda de la Constitución, para proteger nuestro derecho y evitar que sea el Gobierno el que decide de qué informa la prensa o qué publica", han indicado los tres medios en un comunicado conjunto.

En este sentido, han lamentado que la Casa Blanca "revocara sin justificar ni notificar previamente las credenciales de los periodistas afectados porque tenían objeciones sobre su forma de informar". "Si no hacemos nada, esto amenaza la libertad de prensa y el derecho de la población a un periodismo independiente y libre de la interferencia del Gobierno", han asegurado.

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