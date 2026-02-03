Wyoming, tras los insultos del PP a Sánchez: "Han abierto la puerta a deshumanizar al presidente y eso es poco patriota"

"Todo esto denota que la derecha de este país no reconoce la legitimidad de un ejecutivo que no es de su color, porque consideran el poder como algo patrimonial, que les pertenece", reflexiona el presentador.

El Gran Wyoming arrancó El Intermedio hablando de los insultos que está recibiendo el presidente del Gobierno por parte del Partido Popular. Cabe recordar que, durante el pasado fin de semana, en un mitin socialista celebrado por las inminentes elecciones en Aragón, Pedro Sánchez fue llamado 'hijo de p***' por una concejala del PP de Valencia que se coló en el evento.

La concejala fue expulsada inmediatamente de la sala y al día siguiente pidió perdón, aunque no a Pedro Sánchez, sino al Partido Popular. Desde el PSOE han pedido al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que tome medidas contra la concejala y la expulse del partido, una petición que el PP ha desestimado.

"Da igual de qué partido sea el presidente o si se llama Pedro Sánchez o Perico de los Palotes. El hecho preocupante es que el principal partido de la oposición ha abierto la puerta a insultar y deshumanizar al presidente del Gobierno", comentó el presentador.

Asimismo, añadió que esta postura por parte del PP la califica como "irresponsable", "peligrosa" y "muy poco patriota". "Todo esto denota que la derecha de este país no reconoce la legitimidad de un ejecutivo que no es de su color, porque consideran el poder como algo patrimonial, que les pertenece", reflexionó Wyoming.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí