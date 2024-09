Las fotos personales del rey Juan Carlos con Bárbara Rey fueron tomadas por el hijo de la actriz, Ángel Cristo Jr. cuando tenía 13 años, según cuenta Sandra Sabatés, que añade que ahora "supuestamente" las ha vendido a este medio holandés por 150.000 euros.

"Era miércoles y ese día no fui a la escuela. Mi madre pidió las llaves de la casa de nuestra vecina con la excusa de podar las rosas. La idea era que me escondiera allí después de tomar las fotos", explica Cristo Jr. en la revista 'Privé', que añade que cuando el rey estaba en casa de su madre había helicópteros sobrevolando la zona, por lo que tuvo que quitar una escalera y tirarla entre unos arbustos para que no le descubrieran.

"Bueno, en fin, tremendo testimonio para la vecina de Barbara Rey que por fin sabe quien le jodió los arbustos", comenta Wyoming sobre las declaraciones del hijo de la vedette. El presentador opina que se ha aprendido una valiosa lección sobre el comportamiento del que fue nuestro jefe de estado y también sobre extraescolares. "No apuntéis a vuestros hijos a natación o Jiu Jitsu, apuntadles a fotografía que sale más a cuenta", recomienda Wyoming.