Conflicto en Oriente Medio

Trump amenaza con "consecuencias militares de nivel nunca antes visto" si Irán coloca minas en Ormuz

Los detalles Según ha informado la 'CNN', la Guardia Revolucionaria iraní habría comenzado a colocar unas pocas decenas de minas en el estratégico punto por el que pasa una quinta parte de todo el crudo mundial.

Donald Trump va a amenaza diaria con Irán. Y la de este martes ha consistido en dejarles claro que habrá "consecuencias militares de nivel nunca antes visto"si el régimen ayatolá coloca minas en el Estrecho de Ormuz. Algo que, según la 'CNN', la Guardia Revolucionaria iraní ya estaría haciendo.

El citado medio, recogiendo el testimonio de dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el informe de inteligencia de Estados Unidos sobre el tema, asegura que Irán ya ha colocado unas pocas decenas de minas en el estratégico punto por el que pasada una quinta parte de todo el petróleo mundial.

Y, además, afirman que Irán todavía tiene entre el 80 % y el 90 % de sus pequeñas embarcaciones y barcos colocadores de minas para poder colocar cientos de minas más en el lugar y formar una 'barrera' de embarcaciones dispersas para colocar minas, botes cargados de explosivos y baterías de misiles en la costa.

Por ello, Trump ha vuelto a amenazar al régimen ayatolá, aunque ha asegurado que no tienen informes que avalen que estén colocando minas: "Si Irán ha colocado alguna mina en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que se retiren, INMEDIATAMENTE! Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias para Irán estarán en un nivel militar nunca antes visto".

"Si, por otro lado, eliminan lo que se puede haber colocado, ¡será un paso gigante en la dirección correcta!", ha añadido en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

Aunque el temor existe y, en consecuencia, Estados Unidos está atacando esas embarcaciones colocadoras de minas. Según ha aseverado el Comando Central estadounidense, el Ejército ya habría destruido 16 de ellas (aunque en su mensaje Trump habla de una decena): "Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!".

