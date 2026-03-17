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Wyoming afirma que "por fin" hay consenso internacional "en lo que los politólogos llaman 'dejad de bailarle el agua al puto loco naranja'"

Los aliados de la OTAN han ido negando su ayuda a Donald Trump en las últimas horas, una clara muestra para Wyoming de que se ha alcanzado un consenso internacional con un objetivo muy claro.

Wyoming afirma que "por fin" hay consenso internacional "en lo que los politólogos llaman 'dejad de bailarle el agua al puto loco naranja'"

Desde la Unión Europea, la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad Kaja Kallas ha confirmado que una intervención de las características que Donald Trump demanda sobre el estrecho de Ormuz no corresponde a la OTAN, informa Sandra Sabatés en El Intermedio. "Hemos estado en contacto con la OTAN previamente, pero esto está fuera de su territorio", ha declarado Kallas, quien además ha recordado que "no hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz".

Alemania también se opone a la incorporación de tropas europeas a este conflicto. Boris Pistorius, ministro de defensa del país, ha asegurado que ellos no son quienes han "empezado". "Queremos soluciones diplomáticas y un final rápido", ha recalcado.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, coincide con esta posición: "Si bien tomaremos las medidas necesarias para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados, no nos dejaremos arrastrar a una guerra más amplia".

La conclusión para El Gran Wyoming está clara: "Por fin parece que empieza a haber cierto consenso internacional en lo que los politólogos llaman 'dejar de bailarle el agua al puto loco naranja'". El presentador le recuerda a Trump que "la política internacional no es como los Oscar": "Aquí lo de 'Una batalla tras otra' no funciona tanto".

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